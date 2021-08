Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Visite guidée du cimetière russe à Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Essonne

Visite guidée du cimetière russe à Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne, 18 septembre 2021 10:00, Sainte-Geneviève-des-Bois. 18 et 19 septembre Sur place Gratuit, durée 2 heures, 30 places, réservation obligatoire au 06 17 62 68 26 06 17 62 68 26 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découverte de la plus grande nécropole orthodoxe russe en dehors de la Russie, reflet de l’histoire de l’émigration russe. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, Jean-Pierre Lamotte vous fera découvrir le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois.

Plus grande nécropole orthodoxe russe en dehors de la Russie, ce cimetière abrite de nombreuses tombes d’aristocrates, d’artistes et de militaires issus de l’émigration russe. Son origine remonte à l’accueil fait aux émigrés russes au château de la Cossonnerie, devenu en 1927 « Maison Russe », au lendemain de la révolution de 1917 et qui furent, dès 1926, enterrés dans le cimetière communal. On compte aujourd’hui plusieurs milliers de tombes. Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne 8, rue Léo-Lagrange Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

