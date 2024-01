#Z22 DEVENEZ DEVELOPPEUR/SE INFORMATIQUE AVEC OPENCLASSROOMS Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois, mardi 23 janvier 2024.

#Z22 DEVENEZ DEVELOPPEUR/SE INFORMATIQUE AVEC OPENCLASSROOMS Le développement informatique vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus sur les métiers et formations? Le centre OpenClassrooms vous invite à sa réunion on ligne dédiée aux métiers du dévelo… Mardi 23 janvier, 14h00 Sainte-Geneviève-des-Bois

Le développement informatique vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus sur les métiers et formations? Le centre OpenClassrooms vous invite à sa réunion on ligne dédiée aux métiers du développement informatique.

Vous pourrez alors vous former à distance, en bénéficiant d’une formation financée et pouvant être rémunérée.

présentation de l’offre de formation à distance par OpenClassrooms puis échange possible.

Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne Île-de-France

