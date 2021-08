Sainte-Geneviève-des-Bois Maison russe Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne, Sainte-Geneviève-des-Bois Visite guidée de la Maison Russe à Sainte-Geneviève-des-Bois Maison russe Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’évènement: Essonne

Visite guidée de la Maison Russe à Sainte-Geneviève-des-Bois Maison russe Sainte-Geneviève-des-Bois, 18 septembre 2021 10:30, Sainte-Geneviève-des-Bois. Samedi 18 septembre, 10h30, 14h30 Sur place Gratuit, durée 1 heure, 30 places, réservation obligatoire au 06 17 62 68 26 06 17 62 68 26 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, découverte de l’histoire et des collections de la Maison Russe, ouverte en 1927 pour accueillir des pensionnaires russes exilés. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021, Pascal Monchatre et Georges Lelu de l’association Les Amis de l’Histoire de Sainte-Geneviève-des-Bois vous feront découvrir l’histoire de la Maison Russe.

Ouverte en 1927 dans le château de la Cossonnerie par Vera Mestcherskaïa pour accueillir des pensionnaires russes exilés, elle abrite aujourd’hui une maison de retraite.

De belles collections d'art et des archives historiques y sont présentées.

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

