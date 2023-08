Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Geneviève-des-Bois Catégories d’Évènement: Loiret

Sainte-genevieve-des-bois Journées Européennes du Patrimoine Sainte-Geneviève-des-Bois, 16 septembre 2023, Sainte-Geneviève-des-Bois. Sainte-Geneviève-des-Bois,Loiret Journées Européennes du Patrimoine.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 11:30:00. 0 EUR. Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire



European Heritage Days Jornadas Europeas de Patrimonio Europäische Tage des Kulturerbes Mise à jour le 2023-08-17 par OT GATINAIS SUD Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Sainte-genevieve-des-bois Autres Adresse Ville Sainte-Geneviève-des-Bois Departement Loiret Lieu Ville Sainte-Geneviève-des-Bois latitude longitude 47.81803;2.81878

Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-genevieve-des-bois/