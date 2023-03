VISITE DE LA FERME DES ORES Sainte-Gemme-la-Plaine Catégories d’Évènement: Sainte-Gemme-la-Plaine

Vendée . Florence et Olivier vous accueillent à la découverte de leur ferme : maraîchage, fruits du verger et jus de fruits bio. Respect de la nature et biodiversité sont au cœur de leur démarche. Ils font partie de plusieurs AMAP (Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) qui ont pour but de créer des liens avec les consommateurs et développer le commerce de proximité. Cette visite sera l’occasion de découvrir leur univers ! Parking sur place Pas d’accès PMR Prévoir de bonnes chaussures 10 min de marche à partir du lieu de rdv Sainte-Gemme-la-Plaine

