Noël à Sainte-Gauburge Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, 1 décembre 2023, Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe.

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe,Orne

Rendez-vous à 11h en centre bourg et Place du Marché avec la fanfare « Les Boudingues ».

Arrivée du Père Noël.

Distribution de confiseries.

Vin et chocolat chaud offerts par le Comité des Fêtes, les commerçants et artisans.

A 12h : tirage de la Quinzaine commerciale.

A 12h30 : sur réservation, déjeuner familial de Noël à la Salle des Fêtes (apéritif offert, boudin blanc, poule au blanc, fromage et dessert, café). Cartes en vente chez les commerçants et auprès des membres du Comité des Fêtes (06 86 16 82 40)..

2023-12-16 11:00:00

Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe 61370 Orne Normandie



Rendezvous at 11am in the town center and Place du Marché with the brass band « Les Boudingues ».

Arrival of Santa Claus.

Distribution of sweets.

Wine and hot chocolate offered by the Comité des Fêtes, shopkeepers and craftsmen.

At 12pm: Commercial Fortnight draw.

12:30 pm: family Christmas lunch at the Salle des Fêtes (aperitif, boudin blanc, poule au blanc, cheese and dessert, coffee). Cards on sale in shops and from members of the Comité des Fêtes (06 86 16 82 40).

Cita a las 11.00 horas en el centro de la ciudad y en la Place du Marché con la banda de música « Les Boudingues ».

Llegada de Papá Noel.

Reparto de dulces.

Vino y chocolate caliente ofrecidos por el Comité des Fêtes, comerciantes y artesanos.

A las 12 h: sorteo de la Quincena Comercial.

A las 12.30 h: comida familiar de Navidad en la Sala de Fiestas (aperitivo, morcilla, pollo, queso y postre, café). Venta de tarjetas entre los comerciantes y los miembros del Comité de Fiestas (06 86 16 82 40).

Treffpunkt um 11 Uhr im Zentrum des Ortes und auf dem Marktplatz mit der Blaskapelle « Les Boudingues ».

Ankunft des Weihnachtsmanns.

Verteilung von Süßigkeiten.

Wein und heiße Schokolade werden vom Comité des Fêtes, den Händlern und Handwerkern angeboten.

Um 12 Uhr: Ziehung der Quinzaine Commerciale.

12:30 Uhr: Auf Vorbestellung Weihnachtsessen für Familien im Festsaal (kostenloser Aperitif, Weißwurst, Huhn, Käse und Dessert, Kaffee). Karten sind bei den Händlern und bei den Mitgliedern des Festkomitees (06 86 16 82 40) erhältlich.

