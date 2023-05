Concert Gautier Capuçon, 19 août 2023, Sainte-Foy-Tarentaise.

Sainte-Foy-Tarentaise,Savoie

Gautier Capuçon, virtuose du violoncelle, vous propose un récital en plein air, au sein du cadre idyllique de Plan Bois..

2023-08-19 à 15:00:00 ; fin : 2023-08-19 . .

Sainte-Foy-Tarentaise 73640 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Cello virtuoso Gautier Capuçon invites you to an open-air recital in the idyllic setting of Plan Bois.

El virtuoso del violonchelo Gautier Capuçon ofrecerá un recital al aire libre en el idílico marco de Plan Bois.

Der Cello-Virtuose Gautier Capuçon lädt Sie zu einem Open-Air-Recital in der idyllischen Umgebung von Plan Bois ein.

Mise à jour le 2023-05-25 par Sainte Foy Tarentaise Tourisme