15 – 30 juillet 2020 Sur place 16€ , 14€ jeunes de 12 à 18 ans, Gratuit pour les moins de 12 ans, accessible aux personnes à mobilité réduite http://saintefoylyrique.net, 05 57 46 03 00, 06 77 509 508

Le Festival Int. d’Art Lyrique de Ste-Foy-la-Grande accueille en juillet Felicity Lott, Alexis Vassiliev, Iakovos Pappas (création d’une moderne battle entre Haendel et Gasparini), Elena Popovskaya…

4e édition du 15 au 30 juillet 2020

Le Festival International d’Art Lyrique de Sainte-Foy-la-Grande est en ébullition avec une cascade de bonnes nouvelles annoncées pour sa 4e édition… Une grande dame de la scène lyrique, une création (mondiale !), du baroque, du médiéval… et l’Année Lyrique !

Le Directeur Artistique du Festival, le contralto Alexis Vassiliev, a eu le plaisir de confirmer la présence d’artistes internationaux de renom pour l’édition 2020. En 2019, le Festival, parrainé par le très apprécié Baryton Florian Sempey, avait accueilli la mythique cantatrice Viorica Cortès… et cette année, le festival va s’ennoblir avec la venue exceptionnelle de Dame Felicity Lott, star de la scène lyrique, de Londres à New-York, et affiche une création avec un spectacle lyrique imaginé comme une moderne « battle » musicale entre Haendel et Gasparini par Iakovos Pappas, un des incontournables du monde baroque.

Au programme, du 15 au 30 juillet 2020 :

Le Festival débutera le 15 juillet avec une création mondiale : « Tamerlan versus Bajazet ». Ce spectacle lyrique, imaginé par Iakovos Pappas (direction et clavecin) s’appuie sur deux opéras de Gasparini et Haendel, dont il reprend certains éléments pour en faire… un troisième ! Plus classique, la grande soprano du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Elena Popovskaya, nous offrira, le 18 juillet, des airs et duos, issus des plus belles pages de la grande musique lyrique, avec la star argentine qui monte, le ténor Santiago Ballerini. Nous serons invités « au cœur de l’opéra »… Puis, le 22 juillet, ce sera « L’Heure exquise » avec la jeune et talentueuse soprano Anna Kasyan, qui sera accompagnée pour l’occasion de jeunes membres parmi les plus talentueux de l’Académie Jaroussky. Le Festival sera, le 26 juillet, « En route vers Compostelle au XIIe siècle ! » avec le fameux Ensemble Organum dont le chef, Marcel Pérès, présentera les traditions musicales rencontrées sur le chemin de Saint-Jacques. Le 28 juillet, un autre concert à ne pas manquer d’autant plus qu’on y « parlera d’amour » avec, est-il nécessaire de la présenter ?, Dame Felicity Lott. Le Festival se conclura le 30 juillet avec l’ensemble (« concerto ») de viole all’inglese du Lachrimae Consort de Philippe Foulon (instruments d’amour, à cordes sympathiques, une des spécificités de la période baroque), qui nous ravira de « Voix célestes » avec le contralto Alexis Vassiliev.

15 juillet : « Tamerlan versus Bajazet » – création mondiale

Ensemble Almazis (deux violons, alto, violoncelle, deux hautbois, basson)

Iakovos Pappas, direction, clavecin

Cécile Van Wetter, soprano

Nicolas Ziélinski, contre-ténor

Christophe Crapez, ténor

Alexis Vassiliev, contralto.

Gasparini, Haendel

18 juillet : « Au cœur de l’opéra »

Elena Popovskaya, soprano

Santiago Ballerini, ténor

Katia Nemirovitch-Dantchenko, piano

Mozart, Donizetti, Strauss, Tchaïkovski

22 juillet : « L’Heure exquise » – 1ère scène

Anna Kasyan, soprano

Elsa Bonnet, piano, Emmanuel Coppey, violon, et Stéphanie Huang, violoncelle, de l’Académie Jaroussky

Mozart, Rossini, Ravel

26 juillet : « En route vers Compostelle au XIIe siècle »

Ensemble Organum

Direction et présentation : Marcel Pérès

Les traditions musicales sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle

28 juillet : « Parlez-moi d’amour »

Dame Felicity Lott, soprano

Jacqueline Bourgès-Maunoury, piano

Messager, Reynaldo Hahn, Noel Coward, Offenbach…

30 juillet : « Voix célestes »

Le Concerto de viole all’inglese du Lachrimae Consort, sur instruments d’amour

Direction : Philipe Foulon

Alexis Vassiliev, contralto

Stabat Mater, Nisi Dominus, Concerti pour violoncelle et basson

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure 33220 Sainte-Foy-la-Grande Gironde

mercredi 15 juillet 2020 – 20h30 à 22h00

samedi 18 juillet 2020 – 20h30 à 22h00

mercredi 22 juillet 2020 – 20h30 à 22h00

dimanche 26 juillet 2020 – 20h30 à 22h00

mardi 28 juillet 2020 – 20h30 à 22h00

jeudi 30 juillet 2020 – 20h30 à 22h00