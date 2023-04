Festival de Théâtre amateur Coup de projecteurs dans le cadre des 33èmes Musitinéraires en Pays Foyen. 8 rue Jean Louis Faure, 16 septembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Festival de Théâtre amateur « Coup de projecteurs » dans le cadre des 33èmes Musitinéraires en Pays foyen.

De courtes pièces de théâtre en un acte seront jouées par des troupes amateurs..

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-16 . .

8 rue Jean Louis Faure Salle Clarisse Brian Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Amateur Theater Festival « Coup de projecteurs » in the framework of the 33rd Musitinéraires en Pays foyen.

Short one-act plays will be performed by amateur troupes.

Festival de teatro aficionado « Coup de projecteurs » en el marco de la 33ª edición de Musitinéraires en Pays foyen.

Grupos de aficionados representarán obras cortas de un solo acto.

Amateurtheaterfestival « Coup de projecteurs » (Scheinwerferlicht) im Rahmen der 33. Musitinéraires en Pays foyen.

Kurze Theaterstücke in einem Akt werden von Amateurtruppen aufgeführt.

