Ouverture de la Coupe du Monde de Rugby à la Brasserie Chez Peyo 22 rue des Frères Reclus, 8 septembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Ouverture de la Coupe du Monde de Rugby à la Brasserie Chez Peyo.

Animation musicale.

Diffusion de tous les matchs de la Coupe du Monde de Rugby, dimanche inclus..

2023-09-08 à ; fin : 2023-09-08 . .

22 rue des Frères Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Opening of the Rugby World Cup at the Brasserie Chez Peyo.

Musical entertainment.

Broadcasting of all the matches of the Rugby World Cup, Sunday included.

Inauguración de la Copa del Mundo de Rugby en la Brasserie Chez Peyo.

Animación musical.

Retransmisión de todos los partidos de la Copa del Mundo de Rugby, incluido el domingo.

Eröffnung der Rugby-Weltmeisterschaft in der Brasserie Chez Peyo.

Musikalische Unterhaltung.

Übertragung aller Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft, einschließlich Sonntag.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT du Pays Foyen