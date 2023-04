Dégustation et vente de vin à la Brasserie Chez Peyo 22 rue des Frères Reclus, 5 août 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Lors du marché : Dégustation et vente de vin des fournisseurs de Chez Peyo.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Grillades.

Animation musicale..

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . .

22 rue des Frères Reclus

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



During the market: Wine tasting and sale of Chez Peyo’s suppliers.

Alcohol abuse is dangerous for your health. To be consumed in moderation.

Grilled meat.

Musical entertainment.

Durante el mercado: degustación y venta de vino de los proveedores de Chez Peyo.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Bebe con moderación.

Comida a la parrilla.

Animación musical.

Während des Marktes: Verkostung und Verkauf von Wein der Lieferanten von Chez Peyo.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen konsumieren.

Gegrilltes Essen.

Musikalische Unterhaltung.

Mise à jour le 2023-03-21 par OT du Pays Foyen