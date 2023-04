Concert Groupe Purple Rock au Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’Évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

Concert Groupe Purple Rock au Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure, 21 juin 2023, Sainte-Foy-la-Grande. Concert Groupe « Purple Rock » avec restauration « Friday Night Takeway » et « Paëlla Bellhome »..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 23:00:00. .

22 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Concert Group « Purple Rock » with catering « Friday Night Takeway » and « Paella Bellhome ». Concierto del grupo « Purple Rock » con catering a cargo de « Friday Night Takeway » y « Paëlla Bellhome ». Konzert Gruppe « Purple Rock » mit Catering « Friday Night Takeway » und « Paëlla Bellhome ». Mise à jour le 2023-03-17 par OT du Pays Foyen

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu 22 rue Jean-Louis Faure Adresse 22 rue Jean-Louis Faure Ville Sainte-Foy-la-Grande Departement Gironde Lieu Ville 22 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

22 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-foy-la-grande/

Concert Groupe Purple Rock au Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure 2023-06-21 was last modified: by Concert Groupe Purple Rock au Bar des Arcades 22 rue Jean-Louis Faure 22 rue Jean-Louis Faure 21 juin 2023 22 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande

Sainte-Foy-la-Grande Gironde