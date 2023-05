Soirée parentalité : Burn-out parental 12 boulevard Charles Garrau, 26 mai 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Vendredi 26 mai à 19h le Centre Socioculturel du Pays Foyen propose une soirée parentalité sur le thème du « BURN OUT PARENTAL » à France Services à Sainte-Foy-la-Grande animée par Myriam Panchout, Thérapeute familiale.

Parler de ce sujet nous semble indispensable car le burn out parental et/ou l’épuisement parental peut toucher tous les parents et il n’y pas de honte à le vivre.

Si vous êtes parents, professionnels ou autre et que ce sujet vous parle, alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre pour un moment riche en échanges, en conseils, en ressources …

Plus d’informations auprès de Cyrielle au 07.63.71.11.49 ou par mail c.vaysse@paysfoyen.fr.

12 boulevard Charles Garrau France Services

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Friday, May 26th at 7pm, the Sociocultural Center of the Pays Foyen proposes a parenting evening on the theme of « BURN OUT PARENTAL » at France Services in Sainte-Foy-la-Grande, animated by Myriam Panchout, Family Therapist.

Talking about this subject seems essential to us because parental burn out can affect all parents and there is no shame in experiencing it.

If you are a parent, professional or other and this subject speaks to you, don’t hesitate to come and join us for a moment rich in exchanges, advice, resources…

For more information, please contact Cyrielle at 07.63.71.11.49 or by email c.vaysse@paysfoyen.fr

El viernes 26 de mayo a las 19.00 horas, el Centro Sociocultural de Pays Foyen organiza en France Services de Sainte-Foy-la-Grande una velada para padres sobre el tema « BURN OUT PARENTAL », dirigida por Myriam Panchout, terapeuta familiar.

Hablar de este tema nos parece esencial porque el agotamiento parental puede afectar a todos los padres y no hay que avergonzarse de experimentarlo.

Si usted es padre, profesional u otro y este tema le interesa, no lo dude y venga a compartir con nosotros un momento rico en intercambios, consejos, recursos…

Más información con Cyrielle en el 07.63.71.11.49 o por correo electrónico c.vaysse@paysfoyen.fr

Am Freitag, den 26. Mai um 19 Uhr bietet das Centre Socioculturel du Pays Foyen einen Elternabend zum Thema « PARENTAL BURN OUT » bei France Services in Sainte-Foy-la-Grande an, der von Myriam Panchout, einer Familientherapeutin, geleitet wird.

Wir halten es für unerlässlich, über dieses Thema zu sprechen, da elterlicher Burn-out und/oder elterliche Erschöpfung alle Eltern betreffen können und es keine Schande ist, sie zu erleben.

Wenn Sie Eltern, Berufstätige oder andere sind und dieses Thema Sie anspricht, dann zögern Sie nicht länger und kommen Sie zu uns, um einen Moment voller Austausch, Ratschläge und Ressourcen zu erleben…

Weitere Informationen erhalten Sie von Cyrielle unter 07.63.71.11.49 oder per E-Mail unter c.vaysse@paysfoyen.fr

