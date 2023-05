Atelier Contes et souvenirs par la Compagnie Rouleparoles 8 rue Jean-Louis Faure, 26 mai 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

La Compagnie Rouleparoles recherche des participants pour ses ateliers Contes et souvenirs !

Ce sont des ateliers de collecte de souvenirs, d’histoires et anecdotes d’habitants de Sainte-Foy (en lien, de préférence, avec la bastide). Il n’est pas nécessaire d’être foyen depuis longtemps : par exemple, on peut raconter notre premier souvenir de la bastide. L’idée est de collecter ces mémoires ce printemps, puis d’organiser une balade à l’automne qui mettra en valeur quelques souvenirs d’habitants, en alternance avec des contes traditionnels.

Chacun peut apporter une carte postale, une photo et un ou plusieurs souvenirs qu’il aurait envie de raconter à ceux qui seront présents, mais ce n’est pas obligatoire. Nous espérons avoir suffisamment de participants pour que ce soit un vrai temps de partage, d’écoute et de convivialité.

C’est ouvert à tous et gratuit. Inscription conseillée..

2023-05-26 à ; fin : 2023-05-26 16:00:00. .

8 rue Jean-Louis Faure Médiathèque

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Rouleparoles Company is looking for participants for its Tales and Memories workshops!

These are workshops to collect memories, stories and anecdotes from the inhabitants of Sainte-Foy (preferably related to the bastide). It is not necessary to be a long time resident of Sainte-Foy: for example, you can tell your first memory of the bastide. The idea is to collect these memories this spring, and then to organize a walk in the fall that will highlight some of the inhabitants’ memories, alternating with traditional tales.

Everyone can bring a postcard, a photo and one or more memories that they would like to tell to those who will be present, but it is not mandatory. We hope to have enough participants to make this a real time of sharing, listening and conviviality.

It is open to all and free. Registration is recommended.

La empresa Rouleparoles busca participantes para sus talleres Cuentos y recuerdos

Se trata de talleres para recopilar recuerdos, historias y anécdotas de los habitantes de Sainte-Foy (preferiblemente relacionadas con la bastida). No es necesario ser residente de Sainte-Foy desde hace mucho tiempo: por ejemplo, puede contar su primer recuerdo de la bastida. La idea es recopilar estos recuerdos esta primavera, para luego organizar un paseo en otoño que ponga de relieve algunos recuerdos de los habitantes, alternándolos con cuentos tradicionales.

Cada uno puede traer una postal, una foto y uno o varios recuerdos que quiera contar a los asistentes, pero no es obligatorio. Esperamos contar con un número suficiente de participantes para que sea un verdadero momento de intercambio, escucha y convivencia.

Está abierto a todos y es gratuito. Se recomienda inscribirse.

Die Compagnie Rouleparoles sucht Teilnehmer für ihre Workshops Contes et souvenirs!

Es handelt sich um Workshops, in denen Erinnerungen, Geschichten und Anekdoten von Einwohnern von Sainte-Foy (vorzugsweise in Verbindung mit der Bastide) gesammelt werden. Man muss nicht unbedingt schon lange Foyen sein: Man kann zum Beispiel auch seine erste Erinnerung an die Bastide erzählen. Die Idee ist, diese Erinnerungen in diesem Frühjahr zu sammeln und dann im Herbst einen Spaziergang zu organisieren, der einige Erinnerungen der Bewohner hervorhebt, abwechselnd mit traditionellen Erzählungen.

Jeder kann eine Postkarte, ein Foto und eine oder mehrere Erinnerungen mitbringen, die er den Anwesenden erzählen möchte, es ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Wir hoffen auf genügend Teilnehmer, damit es eine echte Zeit des Austauschs, des Zuhörens und der Geselligkeit wird.

Die Veranstaltung ist für alle offen und kostenlos. Eine Anmeldung wird empfohlen.

