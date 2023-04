Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république, 17 mai 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Musée numérique : COLLECTION QUÉBEC

Découvrez la belle province de ses racines amérindiennes à nos jours dans toute sa riche diversité. Et appréhendez la culture de cette seule province francophone de l’Amérique.

Réalité virtuelle : – 22.7°C (8 min).

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 12:30:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Digital Museum: QUEBEC COLLECTION

Discover the beautiful province from its Amerindian roots to the present day in all its rich diversity. And learn about the culture of this only French-speaking province in America.

Virtual reality: – 22.7°C (8 min)

Museo digital: COLECCIÓN QUEBEC

Descubra la hermosa provincia desde sus raíces amerindias hasta nuestros días en toda su rica diversidad. Y conozca la cultura de la única provincia francófona de América.

Realidad virtual: – 22,7°C (8 min)

Digitales Museum: COLLECTION QUÉBEC

Entdecken Sie die schöne Provinz von ihren indianischen Wurzeln bis heute in all ihrer reichen Vielfalt. Erfahren Sie mehr über die Kultur dieser einzigen französischsprachigen Provinz Amerikas.

Virtuelle Realität: – 22.7°C (8 min)

Mise à jour le 2023-03-08 par OT du Pays Foyen