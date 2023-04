À la découverte des guitares 8 Rue Jean-Louis Faure, 13 mai 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Venez à la découverte des guitares et basses électriques le samedi 13 mai de 14h à 18h.

Au programme :

14h – 15h : Présentation des différentes guitares et styles.

15h – 18h : Atelier collectif autour de la Sarabande de Haendel et le Blues en La..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 18:00:00. .

8 Rue Jean-Louis Faure Atelier 104

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and discover electric guitars and basses on Saturday, May 13 from 2 to 6 pm.

Program:

2pm – 3pm: Presentation of the different guitars and styles.

3pm – 6pm : Collective workshop around Handel’s Sarabande and Blues in A.

Venga a descubrir las guitarras y los bajos eléctricos el sábado 13 de mayo de 14.00 a 18.00 horas.

En el programa:

14:00 – 15:00: Presentación de las diferentes guitarras y estilos.

15.00 h – 18.00 h: Taller colectivo sobre la Sarabande y el Blues en La de Haendel.

Kommen Sie am Samstag, den 13. Mai, von 14 bis 18 Uhr auf Entdeckungsreise zu elektrischen Gitarren und Bässen.

Auf dem Programm stehen:

14:00 – 15:00 Uhr: Vorstellung der verschiedenen Gitarren und Stilrichtungen.

15h – 18h: Gemeinsamer Workshop rund um Händels Sarabande und den Blues in A.

Mise à jour le 2023-04-12 par OT du Pays Foyen