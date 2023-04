Musée numérique et réalité virtuelle à la Micro-Folie 102 rue de la république, 3 mai 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Collection Les Résidences Royales Européennes :

Le musée numérique vous fera découvrir des palais et châteaux à l’échelle de l’Europe mais également les nombreux objets et œuvres d’arts qui constituent leurs collections. Redécouvrez l’histoire de l’Europe et de ses souverains, de Louis XIV à Sissi, des rois d’Espagne aux tsars russes.

VR : En tête-à-tête avec la Joconde (8min)

L’expérience En tête-à-tête avec la Joconde s’appuie sur les dernières recherches scientifiques, qui ont mis à jour les techniques utilisées par l’artiste dans son processus de création et des informations sur l’identité du modèle. Les participants peuvent ainsi percer les secrets d’une œuvre qui fascine et interroge depuis des générations..

2023-05-03 à ; fin : 2023-05-03 17:00:00. .

102 rue de la république Micro-Folie du Pays Foyen

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The European Royal Residences Collection:

The digital museum will make you discover palaces and castles at the scale of Europe but also the numerous objects and works of art which constitute their collections. Rediscover the history of Europe and its sovereigns, from Louis XIV to Sissi, from the kings of Spain to the Russian tsars.

VR: One-on-one with the Mona Lisa (8min)

The Mona Lisa experience is based on the latest scientific research, which has uncovered the techniques used by the artist in his creative process and information about the identity of the model. Participants can thus discover the secrets of a work that has fascinated and questioned for generations.

La Colección de Residencias Reales Europeas:

El museo digital le ayudará a descubrir palacios y castillos de toda Europa, así como los numerosos objetos y obras de arte que componen sus colecciones. Redescubra la historia de Europa y de sus soberanos, de Luis XIV a Sissi, de los reyes de España a los zares rusos.

RV: Uno a uno con la Mona Lisa (8min)

La experiencia Mona Lisa se basa en las últimas investigaciones científicas, que han desvelado las técnicas utilizadas por la artista en su proceso creativo e información sobre la identidad de la modelo. Los participantes pueden así descubrir los secretos de una obra que ha fascinado y cuestionado durante generaciones.

Sammlung Die Königlichen Residenzen Europas :

Das digitale Museum zeigt Ihnen Paläste und Schlösser in ganz Europa, aber auch die zahlreichen Objekte und Kunstwerke, die ihre Sammlungen ausmachen. Entdecken Sie die Geschichte Europas und seiner Herrscher neu, von Ludwig XIV. bis Sissi, von den spanischen Königen bis zu den russischen Zaren.

VR: Von Angesicht zu Angesicht mit der Mona Lisa (8min)

Das Erlebnis Unter vier Augen mit der Mona Lisa stützt sich auf die neuesten wissenschaftlichen Forschungen, die die Techniken, die der Künstler bei seinem Schaffensprozess verwendet hat, sowie Informationen über die Identität des Modells ans Licht gebracht haben. Die Teilnehmer können so die Geheimnisse eines Werkes lüften, das seit Generationen fasziniert und Fragen aufwirft.

