Stage cinéma (6 à 12 ans) à l’Ebénisterie 8 rue Chanzy, 17 avril 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

A l’occasion des vacances de printemps, l’Ébénisterie vous propose un stage effets spéciaux de cinéma, pour les 6 à 12 ans *

les 17, 18, 19 et 20 Avril de 9H à 12H00

Les places étant limitées, vous êtes invités à vous inscrire au préalable.

Si vous voulez voir à quoi ressemblent les films

allez sur You Tube : Atelier Images Animées

* sous condition de droit à l’image pour projections au cinéma « La Brèche » et publication sur le site..

2023-04-17 à ; fin : 2023-04-20 12:00:00. .

8 rue Chanzy L’Ebénisterie

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the spring vacations, the Ébénisterie proposes you a training course special effects of cinema, for the 6 to 12 years *

april 17, 18, 19 and 20 from 9H to 12H00

Places being limited, you are invited to register in advance.

If you want to see what the films look like

go to You Tube : Atelier Images Animées

* under condition of image rights for projections at the cinema « La Brèche » and publication on the site.

Para las vacaciones de primavera, la Ébénisterie propone un taller de cine de efectos especiales para niños de 6 a 12 años *

17, 18, 19 y 20 de abril de 9H a 12H00

Como las plazas son limitadas, le invitamos a inscribirse con antelación.

Si quieres ver cómo son las películas

vaya a You Tube : Atelier Images Animées

* bajo condición de derechos de imagen para proyección en el cine « La Brèche » y publicación en el sitio.

Während der Frühlingsferien bietet die Tischlerei einen Workshop für Spezialeffekte für Kinder von 6 bis 12 Jahren an *

am 17., 18., 19. und 20. April von 9.00 bis 12.00 Uhr

Da die Plätze begrenzt sind, sollten Sie sich vorher anmelden.

Wenn Sie sehen möchten, wie die Filme aussehen?

gehen Sie auf You Tube: Workshop Animierte Bilder

* unter der Bedingung des Rechts am eigenen Bild für Vorführungen im Kino « La Brèche » und Veröffentlichung auf der Website.

