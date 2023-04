Contes à croquer à l’Ebénisterie 8 rue Chanzy, 15 avril 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Le temps de cuisson d’un gâteau, c’est long quand on est gourmand. En attendant, goûtons des histoires de légumes capricieux, avec tomates coquettes et navets farceurs. Rendons visite à celui qui sait pourquoi les oignons font pleurer. Et en guise de dessert, savourons l’histoire de l’homme envoyé sur la lune à cause de sa gourmandise.

La gourmandise, ça se partage! Le spectacle dure le temps de la cuisson d’un gâteau qui sera dégusté avec le public.

À partir de 3 ans..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The time it takes to bake a cake is long when you have a sweet tooth. In the meantime, let’s try some stories about fickle vegetables, with flirtatious tomatoes and tricky turnips. Let’s visit the man who knows why onions make you cry. And for dessert, let’s savor the story of the man sent to the moon because of his sweet tooth.

Gluttony is something to be shared! The show lasts as long as a cake is being baked and will be eaten with the audience.

From 3 years old.

El tiempo que se tarda en hornear un pastel es mucho cuando se es goloso. Mientras tanto, probemos algunas historias sobre verduras caprichosas, con tomates coquetos y nabos tramposos. Visitemos al hombre que sabe por qué las cebollas te hacen llorar. Y de postre, saboreemos la historia del hombre que fue enviado a la luna por ser goloso.

La gula es algo que hay que compartir El espectáculo dura lo que dura la cocción de una tarta, que se comerá con el público.

A partir de 3 años.

Die Backzeit eines Kuchens ist eine lange Zeit, wenn man ein Feinschmecker ist. In der Zwischenzeit lassen wir uns Geschichten über launisches Gemüse schmecken, mit koketten Tomaten und schelmischen Rüben. Besuchen wir denjenigen, der weiß, warum Zwiebeln zum Weinen bringen. Und zum Nachtisch genießen wir die Geschichte des Mannes, der wegen seiner Völlerei auf den Mond geschickt wurde.

Naschwerk muss man teilen! Die Vorstellung dauert so lange, bis ein Kuchen gebacken ist, der dann gemeinsam mit dem Publikum verspeist wird.

Ab 3 Jahren.

Mise à jour le 2023-03-27 par OT du Pays Foyen