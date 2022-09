LE GRAND BAZAR Fêtes Sap Salle Sainte-Foy-la-Grande Catégories d’évènement: Gironde

Sainte-Foy-la-Grande

LE GRAND BAZAR Fêtes Sap Salle, 9 octobre 2022 21:00, Sainte-Foy-la-Grande. Dimanche 9 octobre, 21h00 Sur place Entrée libre

beau concert LE GRAND BAZAR Entre relecture de pièces et compositions inspirées, ce Grand Bazar,à la mise en scène ponctuée de nombreuses surprises mécaniques et électriques, nous embarque dans une ballade poétique où les univers se mélangent avec une étonnante grâce, et même parfois avec humour. Fêtes Sap Salle 56 rue Denfert Rochereau Ste Foy la Grande 33220 Sainte-Foy-la-Grande Gironde dimanche 9 octobre – 21h00 à 21h30

Détails Heure : 21:00 - 21:30 Catégories d’évènement: Gironde, Sainte-Foy-la-Grande Autres Lieu Fêtes Sap Salle Adresse 56 rue Denfert Rochereau Ste Foy la Grande Ville Sainte-Foy-la-Grande Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Fêtes Sap Salle Sainte-Foy-la-Grande Departement Gironde

