Théâtre Plutôt Crever à l’Ebénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande

Début : 2024-03-09 20:30:00

Au service psychiatrique de l’hôpital Saint-Christophe, la musique n’a rarement résonné aussi fortement dans la chambre 157. Il faut dire que c’est un jour spécial pour Blandine qui fête ses 18 ans. En traversant cette journée d’anniversaire un peu particulière, loin des discothèques et des soirées habituelles lycéennes, Plutôt crever met en lumière une amitié extraordinaire entre deux voisines de chambre qui ont 64 ans d’écart et rien en commun hormis une tentative de suicide.

Par la Compagnie 22h22.

