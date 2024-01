Spectacle « Elles » Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande, vendredi 8 mars 2024.

Spectacle « Elles » Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 21:30:00

Elles étaient femmes de science, de lettres, activistes, idéalistes et aussi mères, filles, épouses. Ces femmes de tous horizons, qui à des époques différentes et dans des domaines distincts défièrent avec courage et persévérance le destin, ont changé le cours de l’Histoire.

Aussi singulières que passionnantes, les trajectoires de Marie Curie, Olympe de Gouges, Frida Kahlo, Camille Claudel, Simone de Beauvoir et Simone Veil constituent aujourd’hui une inépuisable source d’inspiration.

Par The Artist.

Elles étaient femmes de science, de lettres, activistes, idéalistes et aussi mères, filles, épouses. Ces femmes de tous horizons, qui à des époques différentes et dans des domaines distincts défièrent avec courage et persévérance le destin, ont changé le cours de l’Histoire.

Aussi singulières que passionnantes, les trajectoires de Marie Curie, Olympe de Gouges, Frida Kahlo, Camille Claudel, Simone de Beauvoir et Simone Veil constituent aujourd’hui une inépuisable source d’inspiration.

Par The Artist.

EUR.

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine animation@saintefoylagrande.fr



L’événement Spectacle « Elles » Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-01-16 par OT du Pays Foyen