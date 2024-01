Conte Hansel et Gretel à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande, mercredi 21 février 2024.

Conte Hansel et Gretel à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21

Perdez vous, avec Hansel et Gretel, dans une immense et sombre forêt.

Partagez avec eux leurs aventures, leurs déboires, leurs peurs et leurs réussites… la réussite de deux enfants toujours pleins d’espoirs quelques soient les situations… Un conte haut en couleur, qui vous fera immanquablement voyager.

Conter… Raconter, captiver, oser et rêver !

Notre envie première : vous parler, d’abord, avec sincérité et passion, en (re)mettant l’art de la transition orale au premier plan, savourant ce que l’oralité a de plus beau, sa simplicité et son efficacité.

Et ensuite ? Vous surprendre et vous emmener avec nous dans ce conte, pour un plongeon dans la grisante (mais apparente) simplicité d’une histoire pour enfants…

Par la Compagnie Les porteurs d’histoires.

Avec goûter offert après chaque représentation !!

L’Ébénisterie 8 Rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebenisterie33@gmail.com



