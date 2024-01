Spectacle « Bijoux de famille » Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande, vendredi 16 février 2024.

Spectacle « Bijoux de famille » Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 21:30:00

Bijoux de famille, c’est l’histoire de 3 familles embarquées dans un ascenseur émotionnel, dont personne ne connaît la destination, pas même les trois comédiens et les deux musiciens sur scène !

C’est aussi l’histoire que se raconte le public, spectateur des rouages de l’intime, des liens invisibles qui nous façonnent, consciemment ou inconsciemment, qui se jouent et se déjouent dans le temps de l’improvisation.

A l’heure du tout numérique, Bijoux de famille propose un moment purement organique.

Par la Compagnie Vata.

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine animation@saintefoylagrande.fr



L’événement Spectacle « Bijoux de famille » Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-01-16 par OT du Pays Foyen