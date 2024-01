Spectacle avant j’étais vieux Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande, jeudi 15 février 2024.

Spectacle avant j’étais vieux Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 14:30:00

fin : 2024-02-15

Spectacle avant j’étais vieux.

Pierre, sexagénaire à la retraite depuis peu, est un individu passablement irascible. Sa femme Hélène qui est encore en activité, en fait les frais au quotidien. Pierre passe ses journées en compagnie d’Étienne, un vieux complice célibataire à la retraite depuis deux ans. Ils se voient quasiment tous les jours.

À la suite d’une séance de « méditation pleine conscience », où leur amie Isabelle les a inscrits, Pierre va recevoir des visites impromptues de sa conscience, personnifiée par une jeune femme. Leurs échanges, bruts et sincères, sans filtres sociaux, vont amener Pierre à se remettre en question et changer sa vision de lui-même, des autres et de la vie. D’autant plus que son ami Étienne va beaucoup changer.

Après tout ça, quel sera finalement le nouveau projet de vie de Pierre ?

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



L’événement Spectacle avant j’étais vieux Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-01-15 par OT du Pays Foyen