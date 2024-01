Théâtre Haute Définition à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande, samedi 3 février 2024.

Théâtre Haute Définition à l’Ébénisterie L’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 20:30:00

fin : 2024-02-03

Hautes définitions, c’est un moment à partager où vous vous instruirez (un peu) en vous divertissant (surtout) autour de mots délicieusement absurdes, drôles et dérisoires, tirés d’un « Abécédaire inutile en soi, mais distrayant pour les autres » écrit par Guillaume Malagnoux, dans la lignée de l’humour pinçant du maitre en la matière Pierre Desproges.

Balayant l’alphabet, cet Abécédaire dépoussière le genre en se jouant des mots, jonglant avec habileté et subtilité avec le sérieux, la folie, le didactique, et l’ironie.

Portés par deux conférenciers passionnés et tendrement maladroits, ces textes, parfois acides, parfois légers, parfois décapants, parfois tendres, vous surprendront toujours, vous feront sourire souvent, vous pousseront à réfléchir parfois…

avec Jules Mona et Guillaume Malagnoux de la la compagnie Les Porteurs D’Histoire.

À partir de 10 ans.

Hautes définitions, c’est un moment à partager où vous vous instruirez (un peu) en vous divertissant (surtout) autour de mots délicieusement absurdes, drôles et dérisoires, tirés d’un « Abécédaire inutile en soi, mais distrayant pour les autres » écrit par Guillaume Malagnoux, dans la lignée de l’humour pinçant du maitre en la matière Pierre Desproges.

Balayant l’alphabet, cet Abécédaire dépoussière le genre en se jouant des mots, jonglant avec habileté et subtilité avec le sérieux, la folie, le didactique, et l’ironie.

Portés par deux conférenciers passionnés et tendrement maladroits, ces textes, parfois acides, parfois légers, parfois décapants, parfois tendres, vous surprendront toujours, vous feront sourire souvent, vous pousseront à réfléchir parfois…

avec Jules Mona et Guillaume Malagnoux de la la compagnie Les Porteurs D’Histoire.

À partir de 10 ans.

EUR.

L’Ébénisterie 8 rue Chanzy

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine lebenisterie33@gmail.com



L’événement Théâtre Haute Définition à l’Ébénisterie Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2024-01-12 par OT du Pays Foyen