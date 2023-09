Marché de Noël au Parc Animalier Sainte-Feyre, 2 décembre 2023, Sainte-Feyre.

Sainte-Feyre,Creuse

Venez rencontrer le Père Noël avec animations, marché gourmand et artisanal.

En partenariat avec le Comité de Jumelage de Ste Feyre. Possibilité de photo souvenir avec le Père Noël !.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and meet Santa Claus with entertainment, food and craft market.

In partnership with the Comité de Jumelage de Ste Feyre. Photo opportunity with Santa!

Venga a conocer a Papá Noel, con animaciones, un mercado gastronómico y artesanía.

En colaboración con el Comité de Hermanamiento de Ste Feyre. Posibilidad de hacerse una foto con Papá Noel

Treffen Sie den Weihnachtsmann mit Animationen, Gourmet- und Kunsthandwerksmarkt.

In Partnerschaft mit dem Comité de Jumelage de Ste Feyre. Möglichkeit eines Erinnerungsfotos mit dem Weihnachtsmann!

Mise à jour le 2023-08-07 par Creuse Tourisme