Drive farcidures organisée par L’association Force Honneur et Tradition Sainte-Féréole, 19 novembre 2023, Sainte-Féréole.

Sainte-Féréole,Corrèze

DRIVE FARCIDURE organisée par L’association Force Honneur et Tradition

Dimanche 19 novembre 2023 à partir de 11h30 à La grande salle du Complexe sportif.

Réservez vos parts de Farcidure 12€/part (2boules, petit salé, andouille) avant le

12/11/2023 au 06.83.24.26.21.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 14:00:00. .

DRIVE FARCIDURE organized by L’association Force Honneur et Tradition

Sunday, November 19, 2023 from 11:30 am at La grande salle du Complexe sportif.

Reserve your Farcidure 12?/part (2boules, petit salé, andouille) before

12/11/2023 at 06.83.24.26.21

DRIVE FARCIDURE organizado por la asociación Force Honneur et Tradition

Domingo 19 de noviembre de 2023 a partir de las 11h30 en La grande salle du Complexe sportif.

Reserve sus porciones de Farcidure a 12€/porción (2boules, petit salé, andouille) antes del

12/11/2023 al 06.83.24.26.21

DRIVE FARCIDURE organisiert von der Vereinigung Force Honneur et Tradition

Sonntag, den 19. November 2023 ab 11:30 Uhr im Großen Saal des Sportkomplexes.

Reservieren Sie Ihre Farcidure 12 Stück (2 Kugeln, kleines Pökelfleisch, Andouille) vor dem

12.11.2023 unter 06.83.24.26.21

