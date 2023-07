BALADE GOURMANDE : LES BISONS D’EUROPE Sainte-Eulalie, 17 août 2023, Sainte-Eulalie.

Sainte-Eulalie,Lozère

Au crépuscule, lorsque le jour baisse doucement et que les températures rafraîchissent, profitez d’une agréable balade gourmande … Au « menu », la découverte des magnifiques paysages de la Haute-Lozère au soleil couchant agrémentée d’une dégustation d….

2023-08-17 fin : 2023-08-17 22:00:00. EUR.

Sainte-Eulalie 48120 Lozère Occitanie



At dusk, when daylight is slowly fading and temperatures are cooling, why not enjoy a pleasant gourmet walk? On the « menu », discover the magnificent landscapes of Haute-Lozère at sunset, accompanied by a tasting of…

Al atardecer, cuando la luz del día se desvanece lentamente y las temperaturas refrescan, disfrute de un agradable paseo gastronómico.. En el menú, descubra los magníficos paisajes de la Haute-Lozère al atardecer, acompañados de una degustación de…

Genießen Sie in der Abenddämmerung, wenn der Tag sich langsam neigt und die Temperaturen kühler werden, einen angenehmen Gourmet-Spaziergang? Auf dem « Menü » steht die Entdeckung der wunderschönen Landschaften der Haute-Lozère bei Sonnenuntergang, garniert mit einer Verkostung von…

Mise à jour le 2023-07-13 par 48 – OT Margeride en Gevaudan