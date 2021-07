Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains, Hérault SAINTE EULALIE ET ROQUEFORT Balaruc-les-Bains Balaruc-les-Bains Catégories d’évènement: Balaruc-les-Bains

Balaruc-les-Bains Hérault 12 12 EUR Sorties en mini-bus proposées par l’Office de Tourisme avec Buscapade Languedoc.

Départ de l’arrêt de bus de la Poste. Commanderie templière, paysage du Larzac, et visite d’une cave de Roquefort chez Coulet, avec dégustation gratuite de roquefort et de tomes. Inscription à l’Office de Tourisme au minimum 48h à l’avance, sous réserve de place disponible. Attention, minibus de 5 places. Sorties en mini-bus proposées par l’Office de Tourisme avec Buscapade Languedoc. Sorties en mini-bus proposées par l’Office de Tourisme avec Buscapade Languedoc.

