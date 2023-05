La fête des amis du R.C.S.E. Hall d’animation du Lac, 22 juillet 2023, Sainte-Eulalie-en-Born.

Fête du lac par les amis du R.C.S.E.

LES MENUS :

OUVERTURE : A 8 HEURES LES TRADITIONNELLES TRIPES DE VEAUX

TARIF : 8 Euros

Pour celui qui n’ aimera pas, les tripes, possibilité d’œufs frits grillades.

A 19 H 30 : MENU :

Salades de tomates /Pâté.

Sardinade, Frites.

Fromage.

Dessert.

Pour ceux qui ne mange pas de sardine il y aura du poulet

Un verre de vin Rouge ou Rosé ou boisson sans alcool

Tarif Adulte : 15 EUROS. Enfant : Moins de 14 ans : 8 EUROS.

*Attention l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération..

Hall d’animation du Lac route du lac

Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine



Lake party by the friends of the R.C.S.E.

MENUS :

OPENING : AT 8 A.M. THE TRADITIONAL TRIPE OF CALVES

RATE : 8 Euros

For those who do not like tripe, there is the possibility of grilled fried eggs.

AT 7:30 PM : MENU :

Tomato salad /Pâté.

Sardinade, French fries.

Cheese.

Dessert.

For those who do not eat sardines, there will be chicken

A glass of red or rosé wine or soft drink

Adult rate : 15 EUROS. Child : Less than 14 years old : 8 EUROS.

*Be careful, alcohol abuse is dangerous for your health. Consume with moderation.

Fiesta del lago por los amigos de la R.C.S.E.

LOS MENÚS :

APERTURA: A LAS 8 DE LA MAÑANA CALLOS DE TERNERA TRADICIONALES

TARIFA : 8 Euros

Para los que no les gusten los callos, existe la posibilidad de huevos fritos a la plancha.

A LAS 19.30 H : MENÚ :

Ensalada de tomate y paté.

Sardinada, Patatas fritas.

Queso.

Postre.

Para los que no coman sardinas habrá pollo

Una copa de vino tinto o rosado o refresco

Precio para adultos: 15 EUROS. Niños : Menores de 14 años: 8 EUROS.

*Advertencia: el abuso de alcohol es peligroso para la salud. Consúmalo con moderación.

Seefest von den Freunden des R.C.S.E.

MENÜS :

ERÖFFNUNG: UM 8 UHR DIE TRADITIONELLEN KALBSKUTTELN

PREIS: 8 Euro

Für diejenigen, die die Kutteln nicht mögen, gibt es die Möglichkeit, Spiegeleier zu grillen.

UM 19.30 UHR: MENÜ:

Tomatensalat/Pastete.

Sardinade, Pommes frites.

Käse.

Nachtisch.

Für diejenigen, die keine Sardinen essen, gibt es Hühnchen

Ein Glas Rot- oder Roséwein oder ein alkoholfreies Getränk

Preis Erwachsene: 15 EUROS. Kinder: Unter 14 Jahren: 8 EUROS.

*Achtung der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich und sollte in Maßen genossen werden.

