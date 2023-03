Arti’Sens : marché et démonstrations des métiers d’arts Sainte Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d'Olt Catégories d’Évènement: Aveyron

Arti’Sens : marché et démonstrations des métiers d’arts Sainte Eulalie d’Olt, 1 avril 2023, Sainte-Eulalie-d'Olt. Arti’Sens : marché et démonstrations des métiers d’arts 1 et 2 avril Sainte Eulalie d’Olt Le samedi 1 et dimanche 2 avril, venez decouvrir le marché d’artisanat et les demonstrations des artisans d’art dans les rues médiévales du village de Sainte Eulalie d’Olt (un des Plus Beaux Villages de France en Aveyron).

Vous pourrez visiter plusieurs ateliers d’artisans dans le village, notamment à la Grange d’Eulalie d’Art, ansi que des exposents à la Galerie B.

L'evenement est organisè par l'association Arti'Sens, groupement d'artisans, artistes, créateurs et petits producteurs, basés sur le nord Aveyron.

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 marché d’artisanat demonstrations Arti’Sens

