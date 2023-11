Fête et procession de la Ste Épine Sainte-Eulalie-d’Olt, 13 juillet 2024, Sainte-Eulalie-d'Olt.

Sainte-Eulalie-d’Olt,Aveyron

La traditionnelle Fête de la Ste Epine se déroule chaque année, le 2ème week-end de juillet. Le temps fort est la Procession du dimanche matin : une centaine de figurants costumés, reconstituent la dernière marche du Christ au Calvaire..

2024-07-13 fin : 2024-07-14 . .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie



The traditional Feast of Saint Thorn takes place every year on the second weekend of July. The highlight is the Procession on Sunday morning: a hundred costumed figures re-enact the last walk of Christ to Calvary.

La tradicional fiesta de San Espino se celebra cada año el segundo fin de semana de julio. El punto culminante es la procesión del domingo por la mañana: un centenar de personajes disfrazados recrean el último camino de Cristo hacia el Calvario.

Das traditionelle Fest der Ste Epine findet jedes Jahr am zweiten Wochenende im Juli statt. Der Höhepunkt ist die Prozession am Sonntagmorgen: Hundert kostümierte Figuranten stellen den letzten Gang Christi auf den Kalvarienberg nach.

Mise à jour le 2023-11-10 par OFFICE DE TOURISME INTERCANTONAL SAINT GENIEZ / CAMPAGNAC