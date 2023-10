Vente aux enchères « la Poule UN » à Ste Eulalie d’Olt Sainte-Eulalie-d’Olt, 1 novembre 2023, Sainte-Eulalie-d'Olt.

Sainte-Eulalie-d’Olt,Aveyron

Chaque année, le jour de Toussaint, Encaulats et touristes se pressent sur la place du village pour une vente aux enchères bien singulière : La Poule Un..

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie



Every year on All Saints’ Day, Encaulats and tourists alike flock to the village square for a very special auction: La Poule Un.

Todos los años, el día de Todos los Santos, encaulats y turistas acuden a la plaza del pueblo para asistir a una subasta muy especial: La Poule Un.

Jedes Jahr an Allerheiligen strömen Encaulats und Touristen auf den Dorfplatz, um an einer einzigartigen Auktion teilzunehmen: La Poule Un (Die Henne Eins).

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac