« Trophée Cabanac », 16 septembre 2023, Sainte-Eulalie-d'Olt.

Cette compétition de haut niveau est une des plus difficiles organisées en France, 6 jours de pêche non stop sur un lac de 270 hectares. Les équipes qui se hisseront sur le podium remporteront un vrai défi ! Pêche à la carpe !.

2023-09-16 à ; fin : 2023-09-22 . .

Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie



This high level competition is one of the most difficult organized in France, 6 days of non-stop fishing on a lake of 270 hectares. The teams that will reach the podium will win a real challenge! Carp fishing !

Esta competición de alto nivel es una de las más difíciles que se organizan en Francia, 6 días de pesca ininterrumpida en un lago de 270 hectáreas. ¡Los equipos que alcancen el podio ganarán un auténtico desafío! ¡Pesca de carpas!

Dieser hochkarätige Wettbewerb ist einer der härtesten, die in Frankreich veranstaltet werden. 6 Tage lang wird nonstop auf einem 270 Hektar großen See geangelt. Die Teams, die es auf das Siegertreppchen schaffen, werden eine echte Herausforderung gewinnen! Angeln auf Karpfen!

