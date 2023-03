Démonstration de forge Sainte Eulalie de Cernon Nant Catégories d’Évènement: Aveyron

Venez découvrir la forge de Sainte eulalie de Cernon où de nombreuses démonstrations de forge vous seront proposées.

Ancienne commanderie templière, Sainte Eulalie de Cernon est un village situé sur le plateau du Larzac, non loin du viaduc de Millau. En 2011, Sainte Eulalie de Cernon devient un village classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour les Jourénes Européennes des Métiers d’Art, venez découvrir la forge de Sainte Eulalie de Cernon et Johann LEMIRE, coutelier forgeron d’art. Merci et à bientôt Sainte Eulalie de Cernon 12230 Nant 12230 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://Www.forgerondularzac.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0652741612 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-03-27T10:00:00+02:00 – 2023-03-27T12:00:00+02:00

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

