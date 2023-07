Les Montgolfiades Causses & Larzac Sainte-Eulalie-de-Cernon, 23 juillet 2023, Sainte-Eulalie-de-Cernon.

Sainte-Eulalie-de-Cernon,Aveyron

Baptêmes de l’air en montgolfières. 15 à 20 montgolfières.

2023-07-23 fin : 2023-09-17 . 230 EUR.

Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie



First flights in hot air balloons. 15 to 20 hot air balloons

Primeros vuelos en globo aerostático. de 15 a 20 globos aerostáticos

Lufttaufen in Heißluftballons. 15 bis 20 Heißluftballons

Mise à jour le 2023-07-03 par OFFICE DE TOURISME LARZAC VALLEES