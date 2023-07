CONCERT D’ÉTÉ – EN FANFARE sainte Ernelle Villécloye, 29 juillet 2023, Villécloye.

Villécloye,Meuse

Concert d’été de Sainte Ernelle « En Fanfare » organisé par les Amis d’Ernelle le 29 juillet à 20h30 à Villécloye.

Entrée gratuite

Buvette et petite restauration à partir de 19h30.. Tout public

Samedi 2023-07-29 20:30:00 fin : 2023-07-29 . 0 EUR.

sainte Ernelle

Villécloye 55600 Meuse Grand Est



Concert d’été de Sainte Ernelle « En Fanfare » organized by Les Amis d’Ernelle on July 29 at 8:30 pm at Villécloye.

Free admission

Refreshments and snacks from 7.30pm.

Concierto de verano de Sainte Ernelle « En Fanfare » organizado por los Amigos de Ernelle el 29 de julio a las 20:30 h en Villécloye.

Entrada gratuita

Refrescos y aperitivos a partir de las 19.30 h.

Sommerkonzert von Sainte Ernelle « En Fanfare », organisiert von den Amis d’Ernelle am 29. Juli um 20:30 Uhr in Villécloye.

Eintritt frei

Getränke und kleine Snacks ab 19.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-04 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY