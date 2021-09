Sainte-Enimie Village Lozère, Sainte-Enimie Sainte-Enimie : La légende de Sainte-Enimie Village Sainte-Enimie Catégories d’évènement: Lozère

Sainte-Enimie

Sainte-Enimie : La légende de Sainte-Enimie Village, 18 septembre 2021, Sainte-Enimie. Sainte-Enimie : La légende de Sainte-Enimie

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Village

Grâce à l’application BALUDIK, le Département de la Lozère vous propose une manière originale de découvrir le patrimoine de nos villages. Venez donc découvrir “La légende de Sainte-Enimie” à Sainte Enimie. Venez découvrir la légende de Sainte-Enimie qui a traversé les siècles et comprendre pourquoi le village porte son nom ! La légende de sainte Enimie a traversé les siècles. Les moines bénédictins ont contribué à l’image de la belle princesse mérovingienne dans l’œuvre composée au XIIe siècle par le troubadour Bertran de Marcilha. En 2012, des dessinateurs participant au festival de la BD à Sainte-Enimie représentent la princesse sortant de la source miraculeuse… ainsi vont les légendes dans l’imaginaire des hommes ! D’ailleurs… la filiation d’Enimie avec le roi Clotaire n’est pas non plus prouvée à ce jour ! N’attendez plus, télécharger l’application gratuite BALUDIK pour découvrir ce village

Application à télécharger

Venez découvrir la légende de Sainte-Enimie qui a traversé les siècles et comprendre pourquoi le village porte son nom ! Village 48210 Sainte-Enimie Sainte-Enimie Lozère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T08:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T08:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lozère, Sainte-Enimie Autres Lieu Village Adresse 48210 Sainte-Enimie Ville Sainte-Enimie lieuville Village Sainte-Enimie