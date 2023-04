La Carrière de Sainte-Eanne, 10 octobre 2023, Sainte-Eanne.

Cette sortie figure parmi les nouveautés de cette année, programmée durant la Fête de la Science.

Une occasion unique de venir découvrir ce site d’extraction, exploité par les Carrières Mousset en compagnie de Patrick Branger et d’un technicien de l’entreprise.

Sur inscription

Scolaires bienvenus

Rendez-vous sur le parking visiteur de l’entreprise.

2023-10-10 à ; fin : 2023-10-10 . EUR.

Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



This outing is one of the new features of this year’s Fête de la Science.

A unique opportunity to come and discover this extraction site, operated by Carrières Mousset, in the company of Patrick Branger and a technician from the company.

On registration

Schoolchildren welcome

Meet at the company’s visitor parking lot

Esta salida es una de las novedades de la Fiesta de la Ciencia de este año.

Una ocasión única para descubrir este yacimiento de extracción, explotado por Carrières Mousset, en compañía de Patrick Branger y un técnico de la empresa.

En la inscripción

Los escolares son bienvenidos

Cita en el aparcamiento para visitantes de la empresa

Dieser Ausflug gehört zu den diesjährigen Neuheiten, die während der Fête de la Science (Fest der Wissenschaft) geplant wurden.

Eine einmalige Gelegenheit, diese von den Carrières Mousset betriebene Abbaustelle in Begleitung von Patrick Branger und einem Techniker des Unternehmens zu besichtigen.

Auf Anmeldung

Schulkinder sind willkommen

Treffpunkt auf dem Besucherparkplatz des Unternehmens

Mise à jour le 2023-04-13 par OT Haut Val De Sèvre