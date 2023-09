LES AUTOMNALES Sainte-Croix-Vallée-Française, 29 octobre 2023, Sainte-Croix-Vallée-Française.

Sainte-Croix-Vallée-Française,Lozère

Venez flâner au marché du dimanche dans le joli village cévenol de Sainte Croix Vallée Française, et profitez de l’animation automnale organisé par l’association « de Valats en Pélardon ». Programmation à venir…..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . EUR.

Sainte-Croix-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie



Come and stroll through the Sunday market in the pretty Cévennes village of Sainte Croix Vallée Française, and enjoy the autumn entertainment organized by the « de Valats en Pélardon » association. Program to come….

Venga a pasear por el mercado dominical del bonito pueblo cevense de Sainte Croix Vallée Française y disfrute de las animaciones otoñales organizadas por la asociación « de Valats en Pélardon ». Programa en preparación ….

Schlendern Sie über den Sonntagsmarkt in dem hübschen Cevennen-Dorf Sainte Croix Vallée Française und genießen Sie die herbstliche Unterhaltung, die von der Vereinigung « de Valats en Pélardon » organisiert wird. Programm in Kürze….

Mise à jour le 2023-09-15 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère