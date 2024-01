PHOTOGRAPHE EN VALLÉE FRANÇAISE 1898 – 1995 – ELIE PLANTIER Sainte-Croix-Vallée-Française, samedi 3 février 2024.

Il y a 35 ans, on trouva par hasard à Sainte-Croix-Vallée-Française deux boîtes en carton contenant des plaques photographiques marquées E. P.. Nos investigations sherlockholmesques nous permirent de retrouver le fils du photographe, Maxime Plantier, qui nous confia d’autres boîtes demeurées heureusement dans son grenier à Moissac, et nous donna l’autorisation de les mettre en valeur. Le studio Valéry à Lyon fit des planches-contacts, et des tirages sur papier en vue d’expositions… que nous continuons à proposer afin de faire connaître ce témoignage séculaire des Cévennes.

Vernissage le samedi 3 février à partir de 11h45.

