SAINTE CROIX FÊTE L’ÉTÉ ! Rhodes, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Rhodes. SAINTE CROIX FÊTE L’ÉTÉ ! 2021-07-07 09:15:00 09:15:00 – 2021-08-31 19:00:00 19:00:00

Rhodes Moselle Rhodes 26.5 EUR Le parc animalier de Sainte-Croix propose durant tout l’été une multitude de spectacles et d’animations autour des histoires d’animaux (marionnettes, spectacle vivant, présentations d’animaux etc…). Dans des lieux magiques tel que la ferme ou la clairière du louvetier, les guides et animations du Parc font le pari d’éveiller l’esprit et l’imaginaire des enfants tout en les captivant et en les amusant…. info@parcsaintecroix.com +33 3 87 03 92 05 http://parcsaintecroix.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Lieu Rhodes