Portes ouvertes Sainte-Croix-du-Mont, 18 novembre 2023, Sainte-Croix-du-Mont.

Sainte-Croix-du-Mont,Gironde

Les Portes Ouvertes à Sainte Croix du Mont visent les fêtes de fin d’année. Cependant, lors de vos dégustations, ayez aussi en tête de les proposer à l’apéritif toute l’année.

Profitez de ces Portes Ouvertes pour goûter à ce nectar et découvrir, avec les vignerons, comment ils arrivent à trouver cet équilibre magique entre la liqueur (le sucre) et l’acidité, ou pour remplir votre cave, profitez d’une sortie en famille ou entre amis

Ce petit village offre aussi, depuis le parvis de son église, une magnifique vue sur la vallée de la Garonne et si vous prenez l’escalier le long de la falaise.

La liste des châteaux participants à venir ….

2023-11-18 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Portes Ouvertes in Sainte Croix du Mont are aimed at the festive season. But when you’re tasting our wines, don’t forget to offer them as aperitifs all year round.

Take advantage of these Portes Ouvertes to taste this nectar and discover, with the winemakers, how they manage to find that magic balance between liqueur (sugar) and acidity, or to fill your cellar, enjoy an outing with family or friends

This small village also offers a magnificent view of the Garonne valley from its church square, and if you take the staircase along the cliff.

The list of participating castles to come …

Las Portes Ouvertes de Sainte Croix du Mont están destinadas a las fiestas. Pero cuando las deguste, no olvide ofrecerlas como aperitivo durante todo el año.

Aproveche estas Jornadas de Puertas Abiertas para degustar este néctar y descubrir, con los viticultores, cómo consiguen encontrar ese equilibrio mágico entre licor (azúcar) y acidez, o para llenar su bodega, disfrute de una excursión en familia o con amigos

Este pequeño pueblo ofrece también una magnífica vista del valle del Garona desde la plaza de su iglesia, y si sube por las escaleras que bordean el acantilado, podrá disfrutar de un paisaje impresionante.

La lista de los castillos participantes …

Die Tage der offenen Tür in Sainte Croix du Mont zielen auf die Weihnachtszeit ab. Denken Sie bei Ihren Verkostungen jedoch auch daran, sie das ganze Jahr über als Aperitif anzubieten.

Nutzen Sie die Tage der offenen Tür, um diesen Nektar zu probieren und gemeinsam mit den Winzern zu entdecken, wie sie dieses magische Gleichgewicht zwischen Likör (Zucker) und Säure finden, oder füllen Sie Ihren Keller auf, genießen Sie einen Ausflug mit der Familie oder mit Freunden

Dieses kleine Dorf bietet außerdem vom Vorplatz seiner Kirche aus einen herrlichen Blick auf das Garonne-Tal und wenn Sie die Treppe entlang der Klippen nehmen.

Die Liste der teilnehmenden Schlösser wird demnächst veröffentlicht …

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Cadillac-Podensac