Soirée Lounge avec Tom Emmerson au Château Bel Air 4 Lieu-dit Vilate Nord, 15 juillet 2023, Sainte-Croix-du-Mont.

Venez passez une soirée en plein air pour un moment délicieux animé par les platines de Tom Emerson.

Avec sa vue extraordinaire sur les vignes de Sainte-Croix-du-Mont, et une équipe déterminée à vous faire passer un repas audacieux, un espace chill et un bon DJ, le Château Bel Air a tout pour devenir rapidement une référence des soirées lounge du Sud-Gironde.

Lounge ? Une atmosphère feutrée, au design raffiné et à la musique d’ambiance caractéristique (appelée musique lounge) invitant à la détente. ça y est vous y êtes ? Laissez-vous donc porter…

Vous souhaitez simplement assister au concert, ou bien profiter de notre table d’exception, faites votre choix. Quel qu’il soit, vous ne le regretterez pas. Le Château Bel Air vous accueillera sous les platines de Tom Emerson..

2023-07-15 à ; fin : 2023-07-15 23:30:00. EUR.

4 Lieu-dit Vilate Nord Château Bel Air

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come spend an evening outdoors for a delicious time with Tom Emerson’s turntables.

With its extraordinary view on the vineyards of Sainte-Croix-du-Mont, and a team determined to give you a daring meal, a chill space and a good DJ, the Château Bel Air has everything to quickly become a reference for lounge parties in the South of Gironde.

Lounge? A muffled atmosphere, with a refined design and characteristic background music (called lounge music) inviting you to relax Let yourself be carried away?

Whether you just want to watch the concert or enjoy our exceptional table, make your choice. Whatever it is, you won’t regret it. The Château Bel Air will welcome you under the turntables of Tom Emerson.

Venga a disfrutar de una velada deliciosa con los platos de Tom Emerson.

Con su extraordinaria vista sobre los viñedos de Sainte-Croix-du-Mont, y un equipo decidido a ofrecerle una comida atrevida, un espacio chill y un buen DJ, el Château Bel Air lo tiene todo para convertirse rápidamente en una referencia de las fiestas lounge del sur de Gironda.

¿Lounge? Un ambiente tranquilo, con un diseño refinado y una música de fondo característica (llamada música lounge) que invita a relajarse ¿Dejarse llevar?

Si sólo quiere ver el concierto o disfrutar de nuestra excepcional mesa, elija. Sea lo que sea, no se arrepentirá. El Château Bel Air le acogerá bajo los platos de Tom Emerson.

Verbringen Sie einen Abend im Freien und genießen Sie eine köstliche Zeit, die von Tom Emersons Turntables angeheizt wird.

Mit seinem außergewöhnlichen Blick auf die Weinberge von Sainte-Croix-du-Mont und einem Team, das entschlossen ist, Ihnen ein gewagtes Essen, einen Chill-Bereich und einen guten DJ zu bieten, hat das Château Bel Air alles, um schnell zu einer Referenz für Lounge-Abende in der Süd-Gironde zu werden.

Lounge ? Eine gedämpfte Atmosphäre mit raffiniertem Design und charakteristischer Hintergrundmusik (Lounge-Musik), die zum Entspannen einlädt. Sind Sie schon da? Lassen Sie sich einfach treiben

Ob Sie nun einfach nur das Konzert besuchen möchten oder sich an unserem exklusiven Tisch bedienen wollen, bleibt Ihnen überlassen. Sie werden es auf jeden Fall nicht bereuen. Das Château Bel Air empfängt Sie unter den Plattentellern von Tom Emerson.

