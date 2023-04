Exposition et Rencontre 54 place de l’Eglise-Temple, 25 octobre 2023, Sainte-Croix.

Photos/son/conférences/balades : ce que les cabanons nous racontent de la vallée de Quint. Programme détaillé en cours d’élaboration. Plus d’information en scannant le QR code..

2023-10-25 à ; fin : 2023-11-05 . .

54 place de l’Eglise-Temple L’Ancien Monastère

Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Photos/sound/lectures/walks: what the sheds tell us about the Quint Valley. Detailed program in progress. More information by scanning the QR code.

Fotos/sonidos/conferencias/paseos: lo que los cobertizos nos cuentan sobre el valle del Quint. Programa detallado en preparación. Más información escaneando el código QR.

Fotos/Ton/Vorträge/Wanderungen: Was uns die Hütten über das Quint-Tal erzählen. Detailliertes Programm wird noch ausgearbeitet. Weitere Informationen durch Scannen des QR-Codes.

