Concert – Chant a capella d’Asä Trio 54 place de l’Eglise Temple Sainte-Croix Catégories d’Évènement: Drôme

Sainte-Croix

Concert – Chant a capella d’Asä Trio 54 place de l’Eglise Temple, 13 octobre 2023, Sainte-Croix. Voyage polyphonique au cœur des traditions vocales européennes. Tout public. Durée 1h15. Réservation conseillée..

2023-10-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-10-13 21:15:00. .

54 place de l’Eglise Temple Monastère

Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Polyphonic journey to the heart of European vocal traditions. All audiences. Duration 1h15. Reservation recommended. Viaje polifónico al corazón de las tradiciones vocales europeas. Todos los públicos. Duración 1h15. Se recomienda reservar. Eine polyphone Reise durch die europäischen Vokaltraditionen. Für alle Altersgruppen. Dauer: 1 Stunde 15 Minuten. Reservierung empfohlen. Mise à jour le 2023-04-21 par Office de Tourisme du Pays Diois

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Sainte-Croix Autres Lieu 54 place de l'Eglise Temple Adresse 54 place de l'Eglise Temple Monastère Ville Sainte-Croix Departement Drôme Lieu Ville 54 place de l'Eglise Temple Sainte-Croix

54 place de l'Eglise Temple Sainte-Croix Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-croix/

Concert – Chant a capella d’Asä Trio 54 place de l’Eglise Temple 2023-10-13 was last modified: by Concert – Chant a capella d’Asä Trio 54 place de l’Eglise Temple 54 place de l'Eglise Temple 13 octobre 2023 54, place de l'Eglise-Temple Sainte-Croix

Sainte-Croix Drôme