Exposition de peinture- Sylvie Colon 54, place de l’Eglise-Temple, 22 juillet 2023, Sainte-Croix.

D’air et de vent

L’invisible force du vent, comme elle sculpte les nuages ! Elle fait valser les feuilles légères des bouleaux dans le ciel avec les plumes des oiseaux..

2023-07-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-24 17:00:00. .

54, place de l’Eglise-Temple Couloirs du rez-de-chaussée

Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Of air and wind

The invisible force of the wind, how it sculpts the clouds! It makes the light leaves of the birches waltz in the sky with the feathers of the birds.

De aire y viento

La fuerza invisible del viento, ¡cómo esculpe las nubes! Hace que las hojas claras de los abedules bailen en el cielo con las plumas de los pájaros.

Luft und Wind

Die unsichtbare Kraft des Windes, wie sie die Wolken formt! Sie lässt die leichten Blätter der Birken mit den Federn der Vögel über den Himmel tänzeln.

