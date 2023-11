BOURSE AUX JOUETS Sainte-Croix-de-Quintillargues, 12 novembre 2023, Sainte-Croix-de-Quintillargues.

Sainte-Croix-de-Quintillargues,Hérault

Oyez oyez,

Rendez-vous le dimanche 12 novembre pour notre bourse aux jouets annuelle.

C’est l’occasion de faire le vide dans vos placards..

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 13:00:00. .

Sainte-Croix-de-Quintillargues 34270 Hérault Occitanie



Oyez oyez,

Join us on Sunday November 12 for our annual toy fair.

It’s the perfect opportunity to clear out your closets.

Oyez oyez,

Acompáñanos el domingo 12 de noviembre en nuestra feria anual del juguete.

Es la ocasión perfecta para vaciar los armarios.

Oyez oyez oyez!

Wir treffen uns am Sonntag, den 12. November, zu unserer jährlichen Spielzeugbörse.

Es ist die Gelegenheit, Ihre Schränke zu leeren.

Mise à jour le 2023-10-30 par OT DU GRAND PIC ST LOUP