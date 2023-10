SAINTE CROIX UNITED PRÉSENTE HALLOWEEN Sainte-Croix-de-Quintillargues, 1 novembre 2023, Sainte-Croix-de-Quintillargues.

Sainte-Croix-de-Quintillargues,Hérault

L’association ste croix United vous donnes rendez-vous le mercredi 1er novembre à 17h à la salle Claude Saumade pour célébrer Halloween.

2023-11-01 fin : 2023-11-01 . .

Sainte-Croix-de-Quintillargues 34270 Hérault Occitanie



The ste croix United association invites you to a Halloween party on Wednesday November 1 at 5pm in the Salle Claude Saumade

La asociación Ste Croix United le espera el miércoles 1 de noviembre a las 17.00 horas en la Salle Claude Saumade para celebrar Halloween

Der Verein ste croix United lädt Sie am Mittwoch, den 1. November um 17 Uhr in den Saal Claude Saumade ein, um Halloween zu feiern

Mise à jour le 2023-10-26 par OT DU GRAND PIC ST LOUP